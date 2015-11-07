Бойовики з зенітних установок обстріляли низку позицій сил АТО

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Мар’їнку бойовики піддавали вогню 6 разів. Двічі Авдіївку та Троїцьке, а також обстріляли Піски, Опитне та Красногорівку. Останній обстріл відбувся в Авдіївці, де з 6.06 до 6.27 по нашим позиціям, окрім стрілецької зброї, працював снайпер", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМісія ОБСЄ заявляє, що бойовики "ЛНР" блокують їм доступ до окупованої ділянки кордонуТакож у прес-центрі зазначили, що продовжується відновлення інфраструктури Донбасу. "Військові сапери займаються розмінуванням залізничних перегонів навколо ліній електропередач на напрямках Костянтинівна-Майорськ, Майорськ-Курдюмівка, Південно-Донбаська-Оленівка. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи газопроводу у Мар’їнці, проведено роботи з відновлення трубопроводу в районі Петровської дороги. Військовослужбовцями цивільно-військового співробітництва доставлено гуманітарну допомогу у Миколаївці, Старогнатівці, Новогнатівці, Гранітному, Мирному та Авдіївці для військових, які несуть службу на передовій", - зазначається в повідомленні.