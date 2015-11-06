Бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Авдіївки та Красногорівки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстрілювали наших військових в районі Авдіївки та Красногорівки", - зазначили в прес-центрі.

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Також у повідомленні йдеться, що "з гранатометів та стрілецької зброї 5 разів Мар’їнку та 6 разів обстрілювали Піски. Останній обстріл відбувався 4.48-5.10. по Пісках з району Хімзаводу".