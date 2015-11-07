За минулу добу в зоні АТО загиблих та поранених немає
За минулу добу в зоні проведенні антитерористичної операції бойовики тричі обстріляли позиції українських військ, загиблих та поранених немає.
Про це повідомив спікер Адміністрації президента за питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики з зенітних установок обстріляли низку позицій сил АТО«За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Бойовики тричі обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї неподалік Широкіного на Маріупольському напрямку. Неспокійно було на західних околицях міста Донецьк», - зазначив речник.
Він також повідомив, що біля Мар’їнки в ніч з 5 на 6 листопада та ввечері 6 листопада застосували стрілецьку зброю та гранатомети, провокуючи військових АТО. В районі Мар’їнки під час огляду території постраждали 4 бійців через спрацювання вибухового пристрою.
Окрім того, за словами Лисенка, окремі провокації були зафіксовані біля Донецького аеропорту - зокрема, в Пісках, Авдіївці та Опитному.
Поблизу Красногорівки бойовики застосували міномет та зенітну установку. «Державна прикордонна служба зафіксувала одну збройну провокацію з боку бойовиків в Луганській області та 4 випадки прольотів безпілотних апаратів ворога, що здійснював повітряну розвідку», - повідомив Лисенко.
Разом з тим він додав, що українські військові не піддаються на провокації.