У Донецьку між бойовиками зав'язалася перестрілка, 15 загиблих і десятки поранених - розвідка

Про це повідомили в прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"У Донецьку відбулися збройні зіткнення між формуваннями сепаратистів, в результаті яких 15 осіб загинули і близько 20 поранено. Силовими структурами "ДНР" затримано понад 40 осіб за участь у зіткненнях", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними ГУР, серед населення тимчасово окупованої території Донецької області ширяться протестні настрої, "викликані збільшенням випадків бандитизму і несанкціонованого використання стрілецької зброї особовим складом підрозділів 1 АК після вживання алкоголю та наркотичних засобів".

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"Командуванням частин і з'єднань дані факти ретельно ховаються", - підкреслюється в повідомленні.

ГУР також повідомляє, що 5 листопада бойовики здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО з 82-мм мінометів, стрілецької зброї і гранатометів на Донецькому напрямку.