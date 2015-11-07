На Донецькому напрямку військові завершили відведення мінометів калібром 82 мм

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на Facebook, українські військові повністю дотримуються Мінських домовленостей.

«Яскравим підтвердженням цього є виконання чергового етапу відведення озброєння калібром до 100 мм, яке переміщено у визначені райони. Там військовослужбовці обслуговуватимуть техніку, проводитимуть заходи бойової підготовки, і в разі потреби готові у найкоротші терміни повернутися на передову», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстрілювали українських військових в Авдіївці та Пісках – штаб АТО

Також у штабі АТО наголошують, що українські військовослужбовці прагнуть миру. Водночас проросійські найманці далі провокують і обстрілюють із забороненого озброєння не лише позиції ЗСУ, а й мирні населені пункти.