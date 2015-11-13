До кінця місяця армія отримає безпілотники вітчизняного виробництва - Укроборонпром

Про це повідомив заступник генерального директора з розвитку ДК "Укроборонпром" Артур Херувімов в ефірі "5 каналу" під час марафону "Україна понад усе".

"У кінці цього місяця ми передаємо армії на випробування наш безпілотник. Тобто новий безпілотник, який вироблений вже в Україні", - сказав Херувімов.

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Він також розповів про початок виробництва вітчизняних БПЛА: "Ми провели величезну роботу, ми провели багато зустрічей, у тому числі – за кордоном, з пошуку безпілотників. Ми не знайшли відгуку і почали запроваджувати це в себе. Тут дуже активно підключився КПІ, і за допомогою їхньої розробки ми втілили на нашому заводі".