До кінця місяця армія отримає безпілотники вітчизняного виробництва - Укроборонпром
До кінця цього місяця армія отримає на випробування вироблені в Україні безпілотні літальні апарати.
Про це повідомив заступник генерального директора з розвитку ДК "Укроборонпром" Артур Херувімов в ефірі "5 каналу" під час марафону "Україна понад усе".
"У кінці цього місяця ми передаємо армії на випробування наш безпілотник. Тобто новий безпілотник, який вироблений вже в Україні", - сказав Херувімов.
Читайте такожУ листопаді ЗСУ отримають безпілотники українського виробництва - Укроборонпром
Він також розповів про початок виробництва вітчизняних БПЛА: "Ми провели величезну роботу, ми провели багато зустрічей, у тому числі – за кордоном, з пошуку безпілотників. Ми не знайшли відгуку і почали запроваджувати це в себе. Тут дуже активно підключився КПІ, і за допомогою їхньої розробки ми втілили на нашому заводі".