З'явилися фото збитого Туреччиною безпілотника на кордоні із Сирією

Фото з'явилися на турецьких новинних сайтах, а також знімки розміщують користувачі Twitter.

При цьому користувачі соцмереж порівнюють збитий у Туреччині безпілотник з російським "Орлан 10", який раніше використовували на Донбасі.

@JulianRoepcke Could be Ukrainian "Orlan 10"? Already used in Donbass. pic.twitter.com/N4cpgrVLBm — Major Gates (@ZombieTVonline) October 16, 2015

У свою чергу турецька газета Hurriyet повідомила, що збитий турецькими військовими безпілотник належить Сирії. Також видання наголосило, що більшість сирійських безпілотників іранського виробництва.

Мабуть, we have the "bad guy" here. Downed small #drone on Turkish-Syrian border seems to be in the picture. pic.twitter.com/bGwsKBzrF5 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 16, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що неподалік від кордону Туреччини з боку Сирії був збитий безпілотний літальний апарат.