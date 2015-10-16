З'явилися фото збитого Туреччиною безпілотника на кордоні із Сирією

15:06, 16 жовтня 2015
Світ
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У мережі опубліковані фото безпілотника, збитого військово-повітряними силами Туреччині на кордоні із Сирією.

hurriyet.com.tr

Фото з'явилися на турецьких новинних сайтах, а також знімки розміщують користувачі Twitter.

При цьому користувачі соцмереж порівнюють збитий у Туреччині безпілотник з російським "Орлан 10", який раніше використовували на Донбасі.

У свою чергу турецька газета Hurriyet повідомила, що збитий турецькими військовими безпілотник належить Сирії. Також видання наголосило, що більшість сирійських безпілотників іранського виробництва.

Раніше УНІАН повідомляв, що неподалік від кордону Туреччини з боку Сирії був збитий безпілотний літальний апарат.

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