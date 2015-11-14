Бойовики атакували сили АТО в Авдіївці, серед військових є загиблі і поранені

Про це під час виступу у Львові заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє 24tv.ua.

"Щойно мені доповіли, що був обстріляний з мінометів наш саперний підрозділ в Авдіївці. Один український воїн загинув, вісім поранених. Обстріл відбувався з 82-мм міномета, який відповідно до мінських угод мав бути відведений", — повідомив глава держави.

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Як передаеє кореспондент УНІАН, Порошенко не вбачає зв’язку між ескалацією ситуації на сході країни та активізацією ісламських терористів.

"Але я не бачу зв’язку між ескалацією на сході країни з активізацією ісламських терористів. Але ми бачимо ескалацію всередині країни, бачимо ризики і загрози збільшення терористичних актів в Україні, у зв’язку з чим вживаються відповідні заходи, посилено заходи безпеки", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні Антитерористичної операції, поблизу Верхньоторецького та Мар’їнки загинуло 5 військовослужбовців, ще 4 зазнали поранень.