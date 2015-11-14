За минулу добу на Донбасі загинули 5 військових, 4 поранено – АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили 5 воїнів, ще 4 були поранені … Це сталося поблизу Верхньоторецького та Мар’їнки», - сказав Лисенко.

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Крім того він повідомив, що на Луганському напрямку було зафіксовано 3 ворожі провокації, де застосовувалася стрілецька зброя. Це сталося у місті Щастя та поблизу селища Новотошківське.

На Донецькому напрямку поблизу Зайцевого та Майорська також відбулося кілька провокацій бойовиків.

«Увечері серія ворожих провокацій прокотилася уздовж всієї лінії фронту: Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка. Здебільшого окупанти розташовувалися у прилеглих кварталах Донецька та використовували стрілецьку зброю і гранатомети», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада, близько 20 години вечора в районі Верхньоторецького відбулося бойове зіткнення. При цьому в ході 2-годинного бою російсько-терористичні війська застосовували не лише озброєння БМП-2, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а й 82-міліметрові міномети, які, відповідно до Мінських домовленостей, вже мали б бути відведені не лише Української стороною, а і найманцями.