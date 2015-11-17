Бойовики вночі обстріляли з "Градів" околиці Красногорівки та Гірника - штаб АТО

З 18 години вчорашнього вечора до опівночі бойовики 25 разів вели вогонь у бік позицій сил АТО та по мирних населених пунктах. При цьому 20 разів – на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Із зенітних установок, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї путінські наймити вели неприцільний вогонь у напрямку Мар’їнки, Троїцького, Верхньоторецького, Красногорівки, Пісків та Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

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Із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї терористи вели прицільний вогонь безпосередньо по українських позиціях у Широкиному, Зайцевому та Новгородському.

А з 20 до 21 години бойовики двічі обстрілювали мирні населені пункти з реактивних систем залпового вогню «Град», загалом випустивши 12 реактивних снарядів. Під обстріли терористів потрапили околиці міст Красногорівка та Гірник.