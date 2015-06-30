Понад 65 тисяч мирних жителів поблизу лінії розмежування опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Представник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін в зоні АТО генерал-майор Андрій Таран заявив, що населені пункти поблизу лінії розмежування опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Як повідомляє прес-центр АТО, про це Таран сказав представникам місії ОБСЄ, інформуючи про ситуацію у окремих населених пунктах у Донецькій області, що виникла у зв'язку з безперервними обстрілами з боку незаконних збройних формувань та неможливістю відновити енергопостачання.

За словами Тарана, населені пункти Курахово, Максимильянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Красногорівка, що неподалік м. Донецьк, з середини червня перебувають без електропостачання. Заручниками наслідків воєнних дій стало близько 65,5 тисячі цивільних осіб, які мешкають в цих населених пунктах.

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«На звернення керівництва компанії "ДТЭК Донецкоблэнерго" українська сторона СЦКК одразу ж провела відповідну роботу щодо забезпечення з боку підрозділів ЗС України безпечного доступу та проведення аварійно-відновних робіт на об'єктах електроенергетики в районах обстрілів. Водночас представництво Збройних сил Російської Федерації в СЦКК на неодноразові звернення так і не надало відповідних гарантій безпеки з боку керівництва окремих районів Донецької області, пояснюючи це відсутністю відповіді з Донецька», - повідомив Таран.

Українська сторона СЦКК вкотре закликає представників місії ОБСЄ та російську сторону Спільного центру вплинути на керівництво незаконних збройних формувань для запобігання виникненню можливої гуманітарної катастрофи в зазначених населених пунктах.