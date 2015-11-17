В АП назвали точки на Донбасі, де знову стріляють із "Градів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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На околицях Горлівки, зокрема у Зайцевому, Майорську та Новгородському, протягом минулої доби противник неодноразово відкривав вогонь у бік українських позицій. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, зафіксовано застосування бойовиками міномету калібром 82-мм. Обстріл у Зайцевому з близької відстані тривав понад 2,5 години.

"Противник також відкривав вогонь по нашим позиціям у Троїцькому, Верхньоторецькому, а найскладніша ситуація зберігається на західних околицях Донецька", - заявив Мотузяник.

Мотузяник підкреслив, що вчора увечері знову була зафіксована робота "Градів", противник розташував це озброєння в селищі Старомихайлівка. Снаряди були випущені по Красногорівці та місті Гірник, що знаходиться на відстані 14 км від фронту.

На Маріупольському напрямку бойові дії велися поблизу селища Широкине.

За його словами, на Луганському напрямку вчора було абсолютно тихо, на цій ділянці фронту бойовики не порушували режим припинення вогню. На Донецькому напрямку вчора було спокійно на Світлодарській дузі.