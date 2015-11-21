Терористи продовжують обстрілювати позиції українських військ на Донецькому та Артемівському напрямках - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстрілювали Піски, Мар’їнку, Зайцеве та Майорськ. А по Красногорівці вели вогонь з мінометів та гранатометів», - зазначили у прес-центрі.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні АТО жоден український військовий не загинув, троє бійців поранені.

Речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу заявив, що бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України, порушуючи домовленості про відведення крупнокаліберного озброєння від лінії розмежування.