Тука: На Луганщині на "фугасі" підірвалося авто з військовими, один боєць загинув
Поблизу села Малинового Станично-Луганського району загинув військовий та ще один отримав поранення.
Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
Він зазначив, що це сталося у неділю, 22 листопада.
"Рухаючись по ґрунтовій дорозі на автомобілі "Фольксваген Т4", вони наїхали на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно, "фугас"), у результаті один загинув на місці та ще один дістав поранення", - йдеться у повідомленні.
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При цьому Тука наголосив, що це село розташоване у напрямку до пішохідного пункту пропуску в Станиці Луганській, до якого щоденно прямують сотні автомобілів забирати своїх родичів та друзів.
"Я не виключаю того, що якщо б на "фугас" наїхав цивільний автомобіль, жертв могло б бути значно більше", – зазначив керівник Луганської ОВЦА.
Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що на Луганщині загинули двоє військових, підірвавшись на невідомому пристрої.