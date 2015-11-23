Тука: На Луганщині на "фугасі" підірвалося авто з військовими, один боєць загинув

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Він зазначив, що це сталося у неділю, 22 листопада.

"Рухаючись по ґрунтовій дорозі на автомобілі "Фольксваген Т4", вони наїхали на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно, "фугас"), у результаті один загинув на місці та ще один дістав поранення", - йдеться у повідомленні.

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При цьому Тука наголосив, що це село розташоване у напрямку до пішохідного пункту пропуску в Станиці Луганській, до якого щоденно прямують сотні автомобілів забирати своїх родичів та друзів.

"Я не виключаю того, що якщо б на "фугас" наїхав цивільний автомобіль, жертв могло б бути значно більше", – зазначив керівник Луганської ОВЦА.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що на Луганщині загинули двоє військових, підірвавшись на невідомому пристрої.