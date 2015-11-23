Дві піхотні групи бойовиків намагалися атакувати позиції сил АТО поблизу Опитного - Тимчук

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, координатор «Інформаційного опору» Дмитро Тимчук, за підтримки 2-х одиниць БМП-2 і 1-ї одиниці БТР-80 дві піхотні групи бойовиків намагалися атакувати позиції сил АТО.

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«Противник зробив спробу зблизитися з позиціями сил АТО, ведучи інтенсивний вогонь з штатного озброєння ББМ та стрілецького озброєння. Внаслідок щільного вогню у відповідь українського підрозділу, бойовики відмовилися від просування далі за рубіж та переходити в атаку (на нейтральній смузі) і були змушені відійти на вихідний рубіж», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відхід прикривався щільним біглим вогнем вогневого підрозділу 82-мм мінометів противника (не менше 3-х одиниць).

Як повідомляв УНІАН, напруга в зоні АТО не спадає, за минулу добу бойовики здійснили 37 обстрілів по всім напрямкам