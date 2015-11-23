Напруга у зоні АТО не спадає: бойовики здійснили 37 обстрілів по всіх напрямках

Бойовики вели вогонь по всіх напрямках вздовж лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО на свої сторінці у Facebook.

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"Як і зазвичай, більшість провокаційних обстрілів відбулося саме на Донецькому напрямку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели вогонь у напрямку Опитного, Мар’їнки, Пісків, Невельського, Новгородського та Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, використовуючи міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю, найманці вели прицільний вогонь по Майорську, Зайцевому, Станиці Луганській, Гранітному та Широкиному. Загалом, з 18 вечора і до 6 ранку відбулося 37 обстрілів.