За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще двох поранено - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинуло, ще двоє поранені", - сказав Лисенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, де саме сталися трагедії, Лисенко сказав: "Загинули двоє бійців на фугасі під Станицею Луганською, по одному хлопцю поранено під Зайцевим та Майорськом".

Раніше сьогодні голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що на Луганщині на "фугасі" підірвалося авто з військовими, один боєць загинув.