Терористи зосередили обстріли на Донецькому напрямку – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожДві піхотні групи бойовиків намагалися атакувати позиції сил АТО поблизу Опитного - Тимчук

За даними штабу АТО, терористи зосередили майже весь вогонь на Донецькому напрямку.

"З озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці вели провокаційний вогонь по Пісках, Новгородському, Авдіївці, Первомайському, Опитному та Мар’їнці. Також по Пісках терористи вели прицільний вогонь зі снайперських гвинтівок", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики стріляли із гранатометів по місту Щастя, інформує прес-центр.

Як повідомлялось, минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще двох поранено.