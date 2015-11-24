Бойовики 30 разів обстріляли позиції військових: в хід пішли "відведені" зенітні установки

Терористи продовжують вести провокаційний вогонь на всіх напрямках, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

"... Вони намагаються викликати вогонь у відповідь з боку наших військ, щоб потім звинуватити Україну у порушенні Мінських домовленостей, а також обґрунтувати те, чому не відводять з передової визначене мирними домовленостями озброєння", - зазначили у прес-центрі.

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Як зазначається, з 18 години вчорашнього вечора і до 6 ранку на Донецькому напрямку вони вели вогонь із зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у напрямку Красногорівки, Пісків, Троїцького, Авдіївки та Мар’їнки.

На Артемівському, зі стрілецької зброї – по Майорську та Зайцевому. На Маріупольському – в районі Богданівки та Широкиного. А на Луганському – по Оріховому.

"Загалом загарбники 30 разів відкривали провокаційний вогонь у бік наших військ", - резюмували у прес-центрі.