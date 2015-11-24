Бойовики "ДНР" анонсували обговорення контактною групою "додаткових норм" відведення озброєння

Про це повідомив у вівторок один із сайтів бойовиків.

"На зустрічі обговорять впровадження норм, які були розроблені щодо доповнення відведення озброєнь калібру до 100 міліметрів. Під час відведення важких озброєнь не було такого детального механізму, і зараз обговорюється питання про те, як перенести ці норми до уже здійсненого відведення", – йдеться у повідомленні.

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