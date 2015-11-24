За добу в зоні АТО поранені четверо українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак двоє отримали поранення. Також вчора внаслідок підриву на ворожій розтяжці було травмовано двох бійців", - сказав Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.