За добу в зоні АТО поранені четверо українських військових
13:09, 24 листопада 2015Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції були поранені четверо українських військовослужбовців.
За добу в зоні АТО поранено 4 військових / Фото УНІАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак двоє отримали поранення. Також вчора внаслідок підриву на ворожій розтяжці було травмовано двох бійців", - сказав Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.
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