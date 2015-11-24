Бойовики замінували міст у Станично-Луганському районі

Терористи встановили протипіхотну міну на мосту в Станично-Луганському районі.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні близько обіду на мосту в селі Комишне Станично-Луганського району місцевими мешканцями була знайдена протипіхотна осколкова міна направленого ураження», - йдеться у повідомленні.

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Наразі до місця знахідки виїхала група саперів для розмінування та огляду мосту на предмет вибухових пристроїв.

За словами голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Гергія Туки, якого цитує прес-служба, міну на мосту, по якому кожного дня ходять переважно селяни, встановили диверсанти. «Використання цієї міни заборонено Женевською Конвенцією, що вкотре говорить про те, що терористи плювати хотіли на норми міжнародного права», – заявив Тука.