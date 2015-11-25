Військові відбили атаку біля Сизого, "накривши" бойовиків щільним вогнем зі стрілецької зброї

З 18 години вчорашнього вечора і до ранку вони вели вогонь по Пісках, Авдіївці та Тарамчуку, використовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомляє на свої сторінці у Facebook прес-центр АТО.

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Згідно з повідомленням, на Артемівському напрямку з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів злочинці гатили по Луганському та Ленінському.

На Луганському з мінометів та стрілецької зброї обстріляли Болотенне. А на Маріупольському зі стрілецької зброї - Широкине.

Окрім того, як зазначається, прицільний вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї загарбники вели в районі Новгородського та Трьохізбенки.

За даними прес-центру, в районі Сизого вчора о 21.00 відбулося бойове зіткнення, в результаті якого українські бійці відігнали противника від своїх позицій щільним вогнем зі стрілецької зброї.

Загалом з вечора до ранку терористи 18 разів відкривали вогонь у напрямку наших позицій.