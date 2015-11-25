За добу в зоні АТО загинув один український військовий, вісім поранених
12:55, 25 листопада 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО внаслідок активних бойових дій загинув один український військовий, ще вісім отримали поранення.
Україна втратила одного бійця на Донбасі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій ми втратили одного воїна. Ще вісім були поранені", - сказав він.
Раніше сьогодні повідомлялося, що в районі Сизого вчора о 21.00 відбулося бойове зіткнення, внаслідок якого українські бійці відігнали ворога від своїх позицій щільним вогнем зі стрілецької зброї.
Загалом з вечора до ранку терористи 18 разів відкривали вогонь в напрямку наших позицій.
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