За добу в зоні АТО загинув один український військовий, вісім поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій ми втратили одного воїна. Ще вісім були поранені", - сказав він.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в районі Сизого вчора о 21.00 відбулося бойове зіткнення, внаслідок якого українські бійці відігнали ворога від своїх позицій щільним вогнем зі стрілецької зброї.

Загалом з вечора до ранку терористи 18 разів відкривали вогонь в напрямку наших позицій.