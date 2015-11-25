Військові мають право відкривати вогонь у відповідь в разі загрози життю і здоров’ю – Генштаб

Про це УНІАН повідомив заступник начальника прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин.

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"Ситуація в зоні АТО досить напружена і обстріли в більшості з боку бойовиків носять провокативний характер. Проте, звичайно, якщо життю та здоров’ю українських військових загрожуватиме небезпека, ми відкриватимемо вогонь у відповідь", - заявив він.

За його словами, наказ начальника Генштабу - це заборона відкривати вогонь на провокативні обстріли, і це чергове свідчення того, що Україна готова та прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, керівник української сторони у Спільному центрі з контролю та координації генерал-майор Борис Кременецький заявив, що начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко видав розпорядження, згідно з яким з 00 годин 25 листопада військовослужбовцям заборонено відкривати вогонь.