У хід пішли рибальські гачки: Генштаб викрив новий спосіб підриву протипіхотних мін бойовиками (фото)

Про це йдеться у повідомленні Генштабу на сторінці у Facebook.

"Наші сапери попереджають: бойовики використовують нові способи підриву протипіхотних мін. На додачу до "розтяжок" - розвішані по кущах рибальські гачки, що чіпляються за одяг", - йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ.

Тому сапери радять без крайньої потреби не сходити зі стежки, а якщо вже довелося, - дивитись не лише під ноги.

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"Наші сапери показали, як "сепари" застосовують підступні способи підриву протипіхотних мін. Ти зможеш бути надто обережним, своєчасно помітити й пройти розтяжку, але навіть не помітиш, як кілька таких гачків, розвішаних по кущах, вп’ються в твій одяг. Результат буде однаковим", - наголосив прес-офіцер Дмитро Туровець, який показав такі гачки.

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили про необхідність прискорити розмінування територій на Донбасі.