СММ ОБСЄ: Розмінування Донбасу треба прискорити

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Хуг.

"Потрібно зараз проводити операцію з розмінування, і робити це швидко. У Передільському, яке контролюється урядом України, ми бачили ракети "Ураган", які застрягли в грунті. Така ситуація спостерігалася неодноразово. Населення Східної України повинно мати більше безпеки, щоб таким чином ці снаряди і міни було розміновано", - сказав Хуг.

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За його словами, місія готова надати відповідну допомогу в цьому питанні. "Часу не вистачає, зима наближається, на землі скоро буде сніг, зараз важко проводити розмінування, але ми готові допомагати тим, хто потребує нашої допомоги", - сказав Хуг.

Він також підкреслив необхідність відновити електропостачання. "Електрика є ключовим фактором для наступного зимового сезону, щоб люди могли опалювати будинки. Це ключовий фактор для промислового виробництва в регіоні, для роботи громадського транспорту, роботи водопроводів", - сказав Хуг.

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За його словами, місія спостерігала, що в той час як більшість ліній електропередач відремонтовано та відновлено, по обидві сторони лінії розмежування часто зустрічаються певні ділянки, які ще потребують ремонту.

Також, за словами Хуга, прихід зими робить ще більш необхідним ремонт будинків, зруйнованих під час обстрілів. "Ми розмовляли з мешканцями Дебальцевого, які проживають в зоні, контрольованій так званої "ДНР". Ми бачили, що там зруйновано багато будинків. Дуже багато сіл залишаються без газу, води і електроенергії", - повідомив він.

Хуг зазначив, що місія бачила, як військові розташовують свої позиції в селах, що дуже небезпечно для мешканців, які там залишаються.