За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає
13:01, 30 листопада 2015Війна
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Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.
В зоні АТО за добу не постраждав жоден український військовий / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення антитерористичної операції був поранений один український військовослужбовець.
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