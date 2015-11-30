За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає

13:01, 30 листопада 2015
Війна
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Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.

Фото УНИАН

Про це повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення антитерористичної операції був поранений один український військовослужбовець.

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