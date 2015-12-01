Канада передала ЗСУ роботизоване обладнання для розмінування - Генштаб
Збройні сили України отримали від уряду Канади новітнє обладнання для розмінування.
Найближчим часом техніка буде направлена до зони АТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив офіцер прес-служби Генерального штабу ЗСУ Олексій Мазепа.
Читайте такожУ хід пішли рибальські гачки: Генштаб викрив новий спосіб підриву протипіхотних мін бойовиками (фото)
"Днями ЗСУ отримали від уряду Канади новітнє обладнання для розмінування. Зокрема роботизовану систему для робіт з розмінування, захисні костюми підвищеного ступеню рухливості і телескопічний маніпулятор. Таке обладнання зводить до мінімуму ризик сапера під час розмінування чи знешкодження вибухових пристроїв. Найближчим часом воно буде направлено в зону проведення АТО", - сказав Мазепа.
Зокрема, це роботизовані системи TALON, захисні костюми EOD9 підвищеного ступеню рухливості та телескопічні маніпулятори.
Додамо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо Канада сприятиме посиленню здатності ЗСУ протидіяти сучасним викликам і загрозам.