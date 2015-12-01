Канада передала ЗСУ роботизоване обладнання для розмінування - Генштаб

Найближчим часом техніка буде направлена до зони АТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив офіцер прес-служби Генерального штабу ЗСУ Олексій Мазепа.

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"Днями ЗСУ отримали від уряду Канади новітнє обладнання для розмінування. Зокрема роботизовану систему для робіт з розмінування, захисні костюми підвищеного ступеню рухливості і телескопічний маніпулятор. Таке обладнання зводить до мінімуму ризик сапера під час розмінування чи знешкодження вибухових пристроїв. Найближчим часом воно буде направлено в зону проведення АТО", - сказав Мазепа.

Зокрема, це роботизовані системи TALON, захисні костюми EOD9 підвищеного ступеню рухливості та телескопічні маніпулятори.

Додамо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо Канада сприятиме посиленню здатності ЗСУ протидіяти сучасним викликам і загрозам.