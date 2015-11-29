Канада сприятиме посиленню здатності ЗСУ протидіяти сучасним викликам і загрозам – Трюдо

Про це під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в Парижі на полях кліматичної конференції, повідомляє прес-служба глави держави.

«У ході першої зустрічі з новим очільником уряду Канади глава Української держави поінформував співрозмовника про актуальний розвиток ситуації на Донбасі та акцентував увагу на важливості підтримки трансатлантичної єдності у питанні збереження санкцій щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України», - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі президента України зазначили, що Трюдо на зустрічі з Порошенком запевнив його у повній підтримці народу України у боротьбі за відстоювання незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Він наголосив на подальшій готовності Канади здійснювати тиск на Москву, а також усіляко допомагати Україні, зокрема, посилюючи здатність Збройних Сил України протидіяти сучасним викликам і загрозам.

«Лідери України і Канади підкреслили важливість подальшого поглиблення особливого партнерства між державами, зокрема у торговельно-економічній та військово-технічній сферах. Співрозмовники відзначили необхідність оперативної підготовки до підписання двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі», - повідомляють у прес-службі.

Прем’єр Канади проінформував президента України про результати засідання «Великої двадцятки» в Анталії, запевнивши у трансатлантичній солідарності з Україною.

Президент України подякував главі уряду Канади за солідарність з Українським народом у дні, коли весь світ згадує жертв Голодомору–геноциду 1932-1933 років в Україні.

Сторони також обговорили питання спрощення візового режиму для громадян України.

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи у Парижі з метою участі у 21-й Конференції ООН з питань зміни клімату, президент України Порошенко зустрівся з прем’єр-міністром Канади Трюдо.

Сторони обговорили розвиток військової, економічної співпраці та спрощення візового режиму між двома країнами.

29-30 листопада Порошенко у Франції бере участь у відкритті 21-ї Конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

У ході Паризької конференції Порошенко також проведе низку зустрічей з керівниками держав та урядів. Зокрема, ще заплановані зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президент ом Туреччини Реджепом Ердоганом, з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером.

Довідка УНІАН. Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату - це міжнародний екологічний договір, мета якого полягає в стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему.

Мета Паризької конференції - стримати кліматичні зміни, які загрожують суспільствам. Конференція має завершитись підписання універсальної та обов’язкової для всіх угоди, яка окреслить рамки переходу до економік з низьким рівнем викидів вуглецевих сполук та спроможних протистояти кліматичним змінам.