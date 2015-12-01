За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один поранений

Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, це сталося на Маріупольському напрямку.

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"За минулу добу 1 український військовослужбовець загинув, ще 1 – було поранено. Це сталось на Маріупольському напрямку, поблизу села Гранітне. Там вантажівка сил АТО підірвалася на ворожій протитанковій міні", - поінформував Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.