Бойовики обстріляли власний підрозділ - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

Як зазначається у повідомленні, «сьогодні, 1 грудня, за інформацією, отриманою від місцевих жителів Зайцевого, яким набридла вакханалія бойовиків "ДНР", на свиноферму прибула група невідомих військовосдужбовців "ДНР", вдягнених у форму типу "Флора" з синіми та двома білими пов'язками на зброї та на формі».

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«Після розміщення на свинофермі вони відкрили вогонь у напрямку школи н.п. Зайцеве, в якій розміщувався штатний підрозділ бойовиків "ДНР", з метою звинувачення України в порушенні Мінських домовленостей», - підкреслюється у повідомленні.