На Черкащині судитимуть бойовика ДНР

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, слідчі УСБУ в Черкаській області минулого тижня направили до суду обвинувальний акт стосовно бойовика т.зв. «ДНР» на прізвисько «Тамір».

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З лютого 2015 року зловмисник перебував на території Донецької області, де був зарахований до незаконного воєнізованого формування «Первая словянская бригада». Там він отримав військовий квиток терористичної організації т.зв. «ДНР», військову амуніцію та зброю. За участь у терористичній діяльності найманцю пообіцяли щомісяця платити 360 доларів США.

Під час слідства слідчі СБУ встановили, що «Тамір» проходив службу у артилерійському дивізіоні, обслуговував автомобілі реактивної артилерії БМ-21 «Град», перевозив вантажі та терористів т.зв. «ДНР», неодноразово незаконно перетинав кордон України.

Наприкінці червня 2015 року найманця, який приїхав додому у відпустку, затримали співробітники СБУ у Черкаській області. Йому висунуто звинувачення за ст. ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч.2 ст.332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років.