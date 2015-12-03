Павлополь і Пищевик з "сірої зони" перейшли під контроль України – Генштаб

Україна повернула собі контроль над Павлополем і Пищевиком в Донецькій області.

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Про це заявив спікер Генштабу Владислав Волошин, передає "112 Україна".

"Ці 2 населених пункти, і Павлопіль, і Пищевик, перебували в так званій "сірій зоні". Тобто це смуга, що йде уздовж лінії розмежування сторін. І біля населеного пункту Гнутово, по дорозі від Павлополя до Маріуполя, знаходився контрольний пункт в'їзду-виїзду Гнутово. Тепер цей контрольний пункт буде перенесено в район Харчовика, трохи ближче в сіру зону", - розповів Владислав Волошин.

"Ці 2 населених пункти не були під контролем банд незаконних формувань, там просто не було ні адміністрації, ні законної української влади. Тепер там буде стояти військова комендатура, представники Міністерства внутрішніх справ, служба надзвичайних ситуацій та військово-цивільна адміністрація. У Павлополі також відновлять автобусні маршрути до Маріуполя", - додав він.

Відзначимо, 25 листопада голова Донецької ВГА павло Жебрівський вже повідомляв про те, що планує перенести пункт пропуску Гнутово в Пищевик-Павлопіль.