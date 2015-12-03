За добу в зоні АТО загиблих серед військових немає, троє поранені

Про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув військовий, ще троє були поранені.