За добу в зоні АТО загиблих серед військових немає, троє поранені

13:05, 03 грудня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих немає.

REUTERS

Про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув військовий, ще троє були поранені.

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