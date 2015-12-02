За добу в зоні АТО загинув військовий, ще троє були поранені

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок активних бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення.

Читайте такожБойовики атакували українських військових у районі Авдіївки - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, в зоні АТО бойовики продовжують неприцільно обстрілювати позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів, а в районі Авдіївки учора терористи атакували опорний пункт сил АТО і відступили з втратами.