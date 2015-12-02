За добу в зоні АТО загинув військовий, ще троє були поранені
13:14, 02 грудня 2015Війна
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Бойовики продовжують неприцільно обстрілювати позиції ВСУ зі стрілецької зброї.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок активних бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, в зоні АТО бойовики продовжують неприцільно обстрілювати позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів, а в районі Авдіївки учора терористи атакували опорний пункт сил АТО і відступили з втратами.
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