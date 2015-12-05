У штабі АТО попередили про інформаційні провокації бойовиків напередодні Дня ЗСУ

Напередодні Дня Збройних Сил України бойовики посилюють інформаційні провокації з метою дискредитації українських військовослужбовців в очах населення України та світової спільноти.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

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"Так, українській стороні стало відомо про наміри терористів видати найближчим часом в ефір та оприлюднити у мережі інтернет чергову брехню про загибель місцевої мешканки Зайцевого внаслідок розриву гранати автоматичного гранатомету АГС, з якого нібито вели вогонь українські військовослужбовці. Для цього бойовики в даний час висуваються на місце події з метою надання хибних коментарів та введення в оману спостерігачів Спільної моніторингової місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку із зазначеним, штаб АТО повідомляє наступне: 9-ї до12-ї години вчорашнього дня противник провів жорстокий обстріл українських позицій поблизу Зайцевого із 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У відповідь українські військовослужбовці вели вогонь тільки зі стрілецької зброї.