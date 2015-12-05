Бойовики обстріляли український опорний пункт у районі Широкиного - штаб

09:22, 05 грудня 2015
Війна
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Бойовики також вели неприцільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у сторону українських позицій в районі Майорська, Авдіївки, Луганського, Пісків та Красногорівки.

REUTERS

З 18.00 вчорашнього дня до 6.00 проросійські бойовики 11 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування.

Про це штаб АТО повідомив на власній сторінці у Facebook.

"О 20.20 протягом півгодини противник вів прицільний обстріл нашого опорного пункту в районі Широкиного", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ворог також вів неприцільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у сторону українських позицій в районі Майорська, Авдіївки, Луганського, Пісків та Красногорівки.

"Оскільки противник знаходився на значній відстані від наших позицій і не вживав спроб наблизитися до опорних пунктів військових частин і підрозділів Збройних Сил України, наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - заявили у штабі.

З 18.00 вчорашнього дня до 6.00 проросійські найманці 11 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування. О 20.20 пр...

Posted by Прес-центр штабу АТО on 4 грудня 2015 р.

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