Бойовики обстріляли український опорний пункт у районі Широкиного - штаб

З 18.00 вчорашнього дня до 6.00 проросійські бойовики 11 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування.

Про це штаб АТО повідомив на власній сторінці у Facebook.

"О 20.20 протягом півгодини противник вів прицільний обстріл нашого опорного пункту в районі Широкиного", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ворог також вів неприцільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у сторону українських позицій в районі Майорська, Авдіївки, Луганського, Пісків та Красногорівки.

"Оскільки противник знаходився на значній відстані від наших позицій і не вживав спроб наблизитися до опорних пунктів військових частин і підрозділів Збройних Сил України, наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - заявили у штабі.