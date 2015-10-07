У зоні АТО сьогодні зберігався режим "тиші" - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Тож сьогодні, виконуючі мирні домовленості, сили АТО продовжили відведення танків з передових позицій у Луганській області у визначенні райони, на відстань не менше 15 кілометрів від лінії розмежування», - відзначили в штабі.

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Повідомляється також, що у зоні АТО щоденно проводяться роботи з розмінування місцевості. На даний час на Донбасі працюють 36 груп розмінування, 17 з яких знаходяться безпосередньо на передових рубежах. Лише у вересні сапери Збройних сил України виявили та знешкодили понад 4,5 тис. вибухонебезпечних предметів. Серед них саморобні розтяжки, боєприпаси, міни російського виробництва. Завдяки цій роботі минулого місяця сапери очистили близько 10 га територій.

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За даними прес-центру, відбувається і навчання молодих фахівців-саперів. За серпень-вересень цього року вже підготовлено 114 саперів, ще 72 людини незабаром завершать навчання.