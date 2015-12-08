У Міноборони заявили, що ЗСУ готові до непередбачуваних дій бойовиків на Донбасі
Незважаючи на те, що, дії бойовиків на сході України важко передбачити.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час публічного звіту уряду заявив міністр оборони України Степан Полторак.
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Він зазначив, що ситуація на фронті залишається стабільно напруженою. Зокрема 7 грудня кількість провокаційних обстрілів була найбільшою - 51 обстріл позицій сил АТО.
Міністр пояснив ці обстріли спробою тиску з боку бойовиків, особливо напередодні важливих зустрічей, "але ці провокації ніякого успіху не мали і не матимуть".
Говорячи про можливість широкомасштабного наступу на сили АТО, Полторак зауважив: "Я б не хотів це коментувати, але можу точно сказати, що передбачати дії терористичних угрупувань дуже важко. Але Збройні сили готові і до непередбачуваних дій (ворога - УНІАН), щоб захистити країну".
Також міністр додав, інформація про те, що в Широкине поблизу Маріуполя під виглядом мирних мешканців пробралися бойовики, не відповідає дійсності .