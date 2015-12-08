У Міноборони заявили, що ЗСУ готові до непередбачуваних дій бойовиків на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час публічного звіту уряду заявив міністр оборони України Степан Полторак.

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Він зазначив, що ситуація на фронті залишається стабільно напруженою. Зокрема 7 грудня кількість провокаційних обстрілів була найбільшою - 51 обстріл позицій сил АТО.

Міністр пояснив ці обстріли спробою тиску з боку бойовиків, особливо напередодні важливих зустрічей, "але ці провокації ніякого успіху не мали і не матимуть".

Говорячи про можливість широкомасштабного наступу на сили АТО, Полторак зауважив: "Я б не хотів це коментувати, але можу точно сказати, що передбачати дії терористичних угрупувань дуже важко. Але Збройні сили готові і до непередбачуваних дій (ворога - УНІАН), щоб захистити країну".

Також міністр додав, інформація про те, що в Широкине поблизу Маріуполя під виглядом мирних мешканців пробралися бойовики, не відповідає дійсності .