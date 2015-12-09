З кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї: бойовики активізували обстріли позицій сил АТО

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, сьогодні проросійські бойовики продовжили здійснювати збройні провокації проти Збройних сил України.

"Загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції поблизу Майорська та Луганського, що на Артемівському напрямку. Переважно застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети різних систем", - наголошується в повідомленні.

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У зв'язку з цим зазначається, що "найбільш активно кремлівські найманці діяли поблизу окупованого Донецька".

Зокрема, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по Пісках, Опитному і Красногорівці. З гранатометів – по Авдіївці і Новгородському. Крім того, вранці в районі Авдіївки працював ворожий снайпер, а Опитне вдень було обстріляне з 82-мм міномета.

У штабі зазначають, що українські військові у свою чергу суворо дотримуються домовленості про припинення вогню.