На Донецькому напрямку в зоні АТО ситуація залишається напруженою

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Донецькому напрямку, поблизу Красногорівки, бойовики двічі застосували проти українських військових бронетехніку та стрілецьку зброю.

«В районі Донецького аеропорту, зокрема селища Піски та Опитного, незаконні збройні формування стріляли зі 82-мм мінометів, порушуючи Мінські домовленості та умови відведення зброї калібром менше 100 мм», - додав Лисенко.

Він також повідомив, що біля Авдіївки та Пісок бойовики здійснювали неприцільні обстріли зі стрілецької зброї. Також бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети в районі Новгородського та двічі вистрілили по одній міні з 82-мм міномета, таким чином намагаючись спровокувати українських військовослужбовців на вогонь у відповідь.

«Заборонені мирними угодами 82-мм міномети та бронетехніка також були зафіксовані поблизу Горлівки – бандити обстрілювали наші позиції неподалік Майорська та Зайцевого», - зазначив речник.

При цьому він додав, що ще один провокативний обстріл з ворожої БМП було помічено біля селища Луганське, де бойовики також застосували стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети.

«На відміну від задіяних мінометів та БМП, ці обстріли були неприцільні й носили провокативний характер», - уточнив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вчора і сьогодні вночі проросійські найманці 46 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування.

Минулу добу у зоні АТО внаслідок активних бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення.