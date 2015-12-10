На Маріупольському напрямку військові вступили в бій з ворожими диверсантами - штаб (виправлено)

Вчора ввечері бандити неодноразово відкривали вогонь із крупнокаліберних кулеметів, гранатометів й стрілецької зброї по Пісках, Новгородському й Опитному, що на Донецькому напрямку, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

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Зазначається, що з цих же видів озброєння, а також зенітних установок, танків, 82 та 120-мм мінометів загарбники неодноразово гатили по Красногорівці. А по південній околиці населеного пункту Курахівка ворог вдарив із реактивних систем залпового вогню.

Луганське було обстріляно із гранатометів та озброєння БМП.

За даними прес-центру, поблизу селища Новотроїцьке, що на Маріупольському напрямку, відбулось нетривале бойове зіткнення із ДРГ загарбників, в результаті якого ворог відступив.

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На цьому ж напрямку під вогнем ворога декілька разів опинилось Широкине. "Звечора кремлівські найманці били з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та 82-мм мінометів, а після опівночі – двічі із 122-мм артилерійських систем", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, обстріли позицій наших військ із 82-мм мінометів зафіксовані поблизу Трьохізбенки, з гранатометів – на околицях Щастя й селища Жовте.