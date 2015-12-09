Прицільний обстріл Широкиного та снаряди "Градів" на околицях Зоряного: За ніч бойовики здійснили 39 обстрілів

Бойовики декілька разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО у селищі Піски зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів, а також 120-мм міномету, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Читайте такожБойовики продовжують провокаційні обстріли на Донецькому та Артемівському напрямках - штаб АТО

Окрім того, кремлівські найманці декілька разів вели прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Широкиному. Крім того, там працювали і снайпери загарбників.

Вчора ввечері бандити двічі застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", завдавши неприцільний удар по околицях населеного пункту Зоряне на Донеччині. Зі 120- та 82-мм мінометів гатили по околицях Луганського, Красногорівки, Верхньоторецького та Зайцевого. Крім того, у напрямку Верхньоторецького вівся вогонь з танку.

Загалом за ніч бойовики здійснили 39 обстрілів.