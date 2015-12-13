На окупованій частині Донбасу бойовики планують провести призов на строкову службу – розвідка

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

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"Через незадовільні умови служби у російських окупаційних військах загострюються проблеми з комплектуванням особовим складом. Зважаючи на зменшення потоку російських найманців та збільшення числа військовослужбовців, що бажають розірвати контракт з російським командуванням, навесні 2016 року на окупованих територіях Донбасу планується провести призов на строкову службу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки, грошове забезпечення військовослужбовців РФ в деяких підрозділах на окупованому Донбасі у 5 разів перевищує зарплату місцевих бойовиків.