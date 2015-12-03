Рядовим РФ на Донбасі платять в п'ять разів більше, ніж місцевим бойовикам - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Суттєве невдоволення сепаратистів викликає значна різниця (за деякими категоріями - у п'ять разів) у грошовому забезпеченні між військовослужбовцями ЗС РФ і контрактниками з числа місцевого населення, які проходять службу у підрозділах 1 і 2 АК. Зокрема, щомісячне грошове забезпечення рядового контрактника становить до 12 тис. рублів (близько 4 тисяч гривень), в той час як рядовий ЗС РФ отримує понад 60 тис. рублів (близько 21,5 тисяч гивень)", - повідомляє розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка повідомляла, що через брак коштів Генеральний штаб ЗС Росії змушений відмовитися від комплектування підрозділів, які залучаються до бойових дій на території Сирії, особовим складом на контрактній основі отримують близько 150 тис. рублів на місяць (близько 54 тисяч гривень). Тому Кремль змушений використовувати кадрових військовослужбовців зі штатним посадовим окладом до 85 тис. рублів (близько 27 тисяч гривень).