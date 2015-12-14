За добу в зоні АТО поранені двоє військових, загиблих немає

Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції на сході України жоден український військовослужбовець не загинув, водночас двоє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, протягом останньої доби противник для обстрілів використовував гранатомети та міномети, а також працювали спайпери.

«Внаслідок цих активних обстрілів загиблих, на щастя, в нас немає, але двоє воїнів отримали поранення», - сказав Лисенко.

Інформуючи детально про ситуацію на Донбасі, він зауважив, що на Луганському напрямку вчора було абсолютно тихо, на Донецькому – на Світлодарьскій дузі хоча й було відносно спокійно, але зафіксовано кілька провокацій з боку незаконних збройних формувань.

«В околицях Горлівки, Зайцевому, Майорську та Новгородському режим тиші порушувався протягом цілого дня. Було зафіксовано й один обстріл з міномету калібром 82 мм та роботу ворожого снайпера», - зазначив Лисенко.

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На західних околицях Донецька, за його словами, епіцентром бойових дій була Красногорівка. Вчора там відбулася серія обстрілів з мінометів калібром 82 мм, в ході цього обстрілу було випущено не менш як 30 мін, додав речник.

Також ворожі провокації було зафіксовано по всій лінії фронту від Авдіївки до Мар’їнки.

На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші лише поблизу Широкиного - там до світанку окупанти здійснили серію пострілів із гранатометів.