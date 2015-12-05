У Києві на Михайлівській площі продемонстрували українську бронетехніку
22:51, 05 грудня 2015Війна
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На площі можна побачити "Дозор-Б", БТР-3 і БТР-4, які виробники охрестили як "техніка перемоги".
Це сучасні військові машини від держконцерну "Укроборонпром" / Фото УНІАН
У Києві на Михайлівській площі до дня Збройних Сил України показали новітню військову техніку українського виробництва.
Зокрема, на площі можна побачити "Дозор-Б", БТР-3 і БТР-4, які виробники охрестили як "техніка перемоги".
Це сучасні військові машини від держконцерну "Укроборонпром", які незабаром відправлять в зону АТО.
Нагадаємо, День Збройних Сил України був встановлений постановою Верховної Ради України в 1993 році. Це свято відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".
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