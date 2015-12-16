На Луганщині прикордонникам вдалося затримати артилериста "ЛНР"

На Луганщині прикордонники затримали артилериста терористичної організації «Луганська народна республіка».

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Як повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, ввечері 15 грудня прикордонним нарядом у напрямку Чертково (РФ) – Мілове (Україна) на відстані 300 метрів від лінії державного кордону було затримано за незаконний перетин державного кордону України уродженця Луганська.

Під час проведення огляду речей чоловіка було виявлено паспорт громадянина України, посвідчення особи військовослужбовця «ЛНР», пропуск до окремого батальйону управління і охорони «ЛНР», картку обліку стрільб.