"Луганська Народна Республіка" просить ООН визнати її незалежність



Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо з повідомлення прес - служби «Об`єднаної армії південного сходу».

Звернення написано на ім`я Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна.

«Вам відомо що в лютому нинішнього року в Україні за потурання законодавчої, виконавчої та судової влади незаконними воєнізованими формуваннями здійснено державний переворот. Ось уже кілька місяців Україна переживає низку катастрофічних подій, які призвели її до соціально - економічного колапсу, громадянської війні і розколу. У центрі сучасної Європи сьогодні відбуваються варварські вбивства, репресії та переслідування людей за політичними мотивами. Нас позбавляють права розмовляти російською мовою і можливості отримувати достовірну інформацію про події», - сказано у зверненні.

За словами представників ЛНР, всі ці місяці жителі колишньої Луганської області всіма доступними демократичними процедурами намагалися зберегти єдність і мир у країні, регулярно збиралися на багатотисячні мітинги, де висловлювали свої вимоги.

«Але влада не почула нас. Замість конструктивного діалогу на нашу територію були введені воєнізовані підрозділи, розв`язана справжнісінька громадянська війна. Для захисту себе і своїх близьких жителі регіону змушені були створити Народне ополчення . Сьогодні вже абсолютно ясно: в Україні встановлюється націоналістична профашистська диктатура за підтримки олігархічного капіталу. З цією злочинною владою нам не по дорозі. Ми хочемо тільки одного - миру і стабільного розвитку. І впевнені, що у нас є для цього все необхідне: багаті природні ресурси, розвинена інфраструктура, талановиті та заповзяті люди», - заявляють збори.

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У зверненні сказано, що ”відповідно до положень Статуту Організації Об`єднаних Націй, загальної Декларації прав людини та інших загальновизнаних міжнародно - правових актів, що закріплюють право народів на самовизначення, 11 травня в Луганській області відбувся референдум про державну самостійність”.

«96,2 відсотка голосуючих висловилися за подальше існування регіону у формі суверенної держави. Наступного дня була проголошена незалежність Луганській Народної Республіки (ЛНР). Сьогодні створено республіканське збори Луганської Народної Республіки, прийнята її Конституція, обрано главу ЛНР, голову республіканського зборів та прем`єр-міністра Луганської Народної Республіки. Висловивши свою волю за допомогою одного з базових інститутів прямої демократії - плебісциту , проголосувавши за незалежність ЛНР , народ реалізував невід`ємне право вільно і без втручання ззовні визначати політичний статус, здійснювати економічний, соціальний і культурний розвиток. Згідно із загальновизнаними міжнародними нормами, право народу на самовизначення має бути основою політичних рішень , і кожна держава зобов`язана це право поважати» , - підкреслюється у зверненні.

За словами представників ЛНР, «Луганська Народна Республіка має намір будувати свої відносини з іншими державами на основі рівності, миру, добросусідства та інших загальновизнаних принципів політичного , економічного та культурного співробітництва».

«Вважаємо, що, згідно з основоположними міжнародними документами, звернення народу Луганської Народної Республіки до міжнародного співтовариства з проханням розглянути питання про визнання своєї державності - наше природне право», - сказано у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, в неділю в Луганську представники так званої «Луганської народної республіки» провели «перші республіканські збори». В сесійній залі Луганської обласної ради зібралися депутати, права голосу яким делегували місцеві громади Луганщини. На заході було прийнято «конституцію ЛНР» як тимчасовий закон самопроголошеної республіки. Зачитували кожен пункт документа, після чого голосували підняттям рук.

Також на зборах було обрано «главу ЛНР», ним став Валерій Болотов, який прийняв присягу на вірність ЛНР. «Головою республіканських зборів ЛНР обрано Василя Нікітіна, якого пізніше призначили і «главою уряду ЛНР».

Раніше бойовики ЛНР зайняли будівлю Головного управління МВС України в Луганській області і призначили на пост «міністра внутрішніх справ ЛНР» Юрія Івакіна.